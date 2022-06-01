Корреспондент «Известий» показал машиностроительный завод в Херсоне

Корреспондент «Известий» Леонид Китрарь 1 июня показал, в каком состоянии сейчас находится машиностроительный завод в Херсоне.

Власти Украины много лет назад решили, что предприятие не нужно, и обанкротили его. Завод не работает уже много лет и пустует — киевские власти вывозили с предприятия лом и станки как самое ценное.

Музей на территории комбината, представляющий историческую ценность, также находится не в лучшем состоянии. Сейчас работники Херсонского областного краеведческого музея делают всё возможное, чтобы спасти всё, что от него осталось.

«Здесь не только предметы, но и то, чем располагали профсоюзы машиностроительного завода. Здесь есть и игрушки, здесь есть и какие-то предметы быта и, безусловно, громадное количество макетов, которые все будут вымыты, вычищены, восстановлены. Все фотографии заберем к нам в музей, потому что это необыкновенной важности материал, рассказывающий об истории нашей области», — поделилась директор музея Татьяна Братченко.

В Херсоне продолжает входить в мирное русло повседневная жизнь. 31 мая в Херсоне ввели в оборот рубль, теперь все магазины на территории области обязаны принимать его наравне с гривной. Тогда же сообщалось о том, что российские торговые сети заменят ушедшие с территории региона и закрывшиеся украинские.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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