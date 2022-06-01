Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

Корреспондент «Известий» показал машиностроительный завод в Херсоне

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Корреспондент «Известий» Леонид Китрарь 1 июня показал, в каком состоянии сейчас находится машиностроительный завод в Херсоне.

Власти Украины много лет назад решили, что предприятие не нужно, и обанкротили его. Завод не работает уже много лет и пустует — киевские власти вывозили с предприятия лом и станки как самое ценное.

«Нашим ребятам придется осваивать русскую историю практически с нуля»
Ко дню защиты детей — о Волновахе и оставшихся в ней школьниках

Музей на территории комбината, представляющий историческую ценность, также находится не в лучшем состоянии. Сейчас работники Херсонского областного краеведческого музея делают всё возможное, чтобы спасти всё, что от него осталось.

«Здесь не только предметы, но и то, чем располагали профсоюзы машиностроительного завода. Здесь есть и игрушки, здесь есть и какие-то предметы быта и, безусловно, громадное количество макетов, которые все будут вымыты, вычищены, восстановлены. Все фотографии заберем к нам в музей, потому что это необыкновенной важности материал, рассказывающий об истории нашей области», — поделилась директор музея Татьяна Братченко.

В Херсоне продолжает входить в мирное русло повседневная жизнь. 31 мая в Херсоне ввели в оборот рубль, теперь все магазины на территории области обязаны принимать его наравне с гривной. Тогда же сообщалось о том, что российские торговые сети заменят ушедшие с территории региона и закрывшиеся украинские.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия». Прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022