Замглавы СК Леоненко предложила изменить в России порядок регистрации в соцсетях

В социальных сетях необходимо разработать новый порядок регистрации. Об этом в понедельник, 1 июня, заявила зампредседателя Следственного комитета России Елена Леоненко.

«На наш взгляд, нынешняя система идентификации пользователей не всегда позволяет применять своевременные и эффективные превентивные меры реагирования в отношении тех, кто распространяет запрещенный контент, а также предупреждать использование несовершеннолетними подобного рода контента», — рассказала Леоненко в беседе «РИА Новости».

Она уточнила, что пока вопрос о разработке нового порядка регистрации в соцсетях остается открытым, требует обсуждения и новых подходов. Леоненко также добавила, что качественный мониторинг контента в Сети на предмет запрещенной информации и ее дальнейшая блокировка очень важны.

29 мая сотрудник Главного управления криминалистики СК РФ Сергей Коротких рекомендовал упразднить анонимность в Интернете. Зарегистрированных пользователей он предложил поощрять предоставлением доступа к дополнительным бесплатным услугам и контенту.

17 мая глава СК РФ Александр Бастрыкин предложил ужесточить ответственность за распространение в Интернете недостоверной информации. Как отметил глава ведомства, «фейки наносят очень серьезный ущерб нашей национальной безопасности, оборонному климату, общему положению дел в стране».