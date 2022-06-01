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Для 420 тыс. пенсионеров Подмосковья назначили льготу на вывоз мусора

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Льготу на вывоз мусора в Московской области получили более 420 тыс. пенсионеров. Об этом во вторник, 31 мая, сообщила пресс-служба правительства региона.

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Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина напомнила, что эту льготу установили по поручению губернатора Андрея Воробьева.

«Размер компенсации составляет от 30 до 100% в зависимости от возраста пенсионера», — приводит слова Каклюгиной телеканал «360».

Уточняется, что неработающие и вышедшие на пенсию пенсионеры получают компенсацию в размере 30%, жители старше 70 лет — 50%, а те, кто старше 80 лет, — 100%, пишет RT.

Для получения льготы не нужно подавать заявление — процесс полностью автоматизирован. Жители региона из категории льготников получают в личный кабинет на «Госуслугах» заявление, а после проверяют личные данные и дают свое согласие.

Льготами уже пользуются 2,7 млн жителей Подмосковья. Ежегодно в регионе появляется около 70 тыс. новых получателей. Благодаря льготам, жители региона могут компенсировать плату за отопление, газ, свет, воду, вывоз мусора и капремонт.

В феврале доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский рассказал, что для россиян, которые уже получают пенсию, в 2022 году предусмотрен ряд льгот, связанных с освобождением от уплаты некоторых пошлин и платежей. В частности, пенсионер освобождается от оплаты обслуживания банковской карты платежной системы МИР, при этом на последнюю поступают все пенсионные платежи, отмечает телеканал «Звезда».

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