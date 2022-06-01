Реклама
Прямой эфир

Юрист перечислил плюсы расширения права на самооборону при проникновении в дом

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Расширение границ допустимой самообороны является важной вехой в развитии уголовного права и судебной практики. Такое мнение высказал 31 мая заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с НСН.

И в бровь, и в глаз: россиянам хотят дать право на любую самооборону
Почему депутаты предлагают разрешить все возможные способы защиты здоровья и имущества

«Верховный суд совершенно справедливо отметил, что необходимая оборона может начинаться с момента высказывания угрозы, а не с момента непосредственного нападения. Это очень важные изменения, которые приведут к изменению судебной практики. Этот обвинительный уклон будет убран, и мы получим более справедливые приговоры. Надеюсь, что в отношении тех людей, против которых расследуются дела, будут вынесены более гуманные решения», — сказал Соловьев.

Он считает, что до текущего момента судебная практика по самообороне в России была неоднозначной. На его взгляд, в ней четко прослеживался обвинительный уклон в сторону оборонявшихся, так как анализировались в первую очередь именно его действия, а не действия нападавших и их угроза для жертвы.

31 мая Верховный суд РФ расширил пределы самообороны для граждан в случае ограбления, выпустив соответствующее постановление. По новым нормам самообороной теперь являются действия, которые направлены на защиту жилья при незаконном проникновении даже в том случае, когда грабители не совершили нападения на окружающих или не угрожали им расправой. Россияне также будут вправе прибегнуть к самообороне в тот момент, когда преступники начинают угрожать применять насилие, например направляя оружие на жертву.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022