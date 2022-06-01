Юрист перечислил плюсы расширения права на самооборону при проникновении в дом

Расширение границ допустимой самообороны является важной вехой в развитии уголовного права и судебной практики. Такое мнение высказал 31 мая заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с НСН.

«Верховный суд совершенно справедливо отметил, что необходимая оборона может начинаться с момента высказывания угрозы, а не с момента непосредственного нападения. Это очень важные изменения, которые приведут к изменению судебной практики. Этот обвинительный уклон будет убран, и мы получим более справедливые приговоры. Надеюсь, что в отношении тех людей, против которых расследуются дела, будут вынесены более гуманные решения», — сказал Соловьев.

Он считает, что до текущего момента судебная практика по самообороне в России была неоднозначной. На его взгляд, в ней четко прослеживался обвинительный уклон в сторону оборонявшихся, так как анализировались в первую очередь именно его действия, а не действия нападавших и их угроза для жертвы.

31 мая Верховный суд РФ расширил пределы самообороны для граждан в случае ограбления, выпустив соответствующее постановление. По новым нормам самообороной теперь являются действия, которые направлены на защиту жилья при незаконном проникновении даже в том случае, когда грабители не совершили нападения на окружающих или не угрожали им расправой. Россияне также будут вправе прибегнуть к самообороне в тот момент, когда преступники начинают угрожать применять насилие, например направляя оружие на жертву.