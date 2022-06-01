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Юрист Соловьев назвал плюсы расширения права на самооборону при проникновении в дом

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Фото: РИА Новости/Мария Девахина
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Решение Верховного суда РФ о расширении нормы допустимой самообороны является важным изменением, которое приведет к изменению судебной практики. Такое мнение во вторник, 31 мая, высказал заслуженный юрист России Иван Соловьев в интервью НСН.

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Во вторник Верховный суд разрешил обороняться в случае проникновения грабителей в дом, даже если злоумышленники не избивают жильцов и не угрожают им насилием. При этом судам рекомендуется трактовать все сомнения в превышении пределов самообороны в пользу обвиняемого. Раньше защита допускалась только при побоях, грабежах или насилии.

По словам эксперта, суд справедливо отметил, что необходимая оборона может начинаться с момента высказывания угрозы.

«Это очень важные изменения, которые приведут к изменению судебной практики. Этот обвинительный уклон будет убран, и мы получим более справедливые приговоры. Надеюсь, что в отношении тех людей, против которых расследуются дела, будут вынесены более гуманные решения», — подчеркнул Соловьев.

Как отметил юрист, до настоящего момента судебная практика в России была достаточно неоднозначной, прослеживался обвинительный уклон в сторону оборонявшегося. Соловьев указал, что суды анализировали не действия нападавшего, а действия обороняющегося.

В тот же день юрист Михаил Прядко, комментируя решение Верховного суда, в беседе с «Известиями» назвал его «правильным шагом», так как посягательство на дом, попытка ограбить его в любом случае несет угрозу человеку. Кроме того, по словам собеседника, это большой стресс для человека, и абсолютно любой гражданин будет защищать свою собственность.

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