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Президент США Байден заявил, что Вашингтон не ищет прямого конфликта между НАТО и Россией

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Соединенные Штаты Америки не ставят целью прямое столкновение между Россией и НАТО. Об этом во вторник, 31 мая, заявил президент США Джо Байден.

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«Мы не ищем войны между НАТО и Россией. <...> Пока Соединенные Штаты или наши союзники не будут атакованы, мы не будем напрямую участвовать в этом конфликте, ни отправляя американские войска воевать на Украину, ни атакуя российские войска», — приводит слова Байдена The New York Times.

Глава Белого дома отметил, что Штаты не позволяют Украине наносить удары за пределами страны, а также не поощряют этого. Президент США подчеркнул, что надеется на дипломатическое решение ситуации, пишет «Газета.Ru».

30 мая Джо Байден сообщил, что США не собираются посылать на Украину ракетные системы, которые могут поражать цели на территории России, так как не хочет эскалации конфликта вокруг страны и прямого вовлечения Америки в него.

19 мая пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Америка не намерена отправлять на Украину войска для помощи стране.

10 марта официальный представитель Белого дома Дженнифер Псаки исключила отправку на Украину американских солдат для противодействия проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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