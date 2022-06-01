В России за сутки потушили 40 лесных пожаров

За сутки в России потушили 40 лесных пожаров на общей площади 5259 га. Об этом сообщили в Авиалесоохране 31 мая.

В настоящее время на территории России действуют 28 лесных пожаров, площадь составляет 17 130 га, пишет RT.

Ранее в этот день REGNUM писал, что общая площадь лесных пожаров за сутки в России сократилась на 34 049 га, что составляет 60% от масштаба возгораний в лесах.

За сутки 30 апреля в стране ликвидировали 44 лесных пожара. Наиболее охвачены огнем, по данным ведомства, Иркутская область и Красноярский край. Кроме того, значительные площади леса горят в Республике Тыва и Томской области, сообщает сайт aif.ru.

Незначительные лесные пожары площадью менее 100 га действуют в Тюменской области, Республиках Алтай и Саха, а также в Ямало-Ненецком АО.

В ликвидации пожаров задействованы 2786 человек.

Также 31 мая сообщалось, что с 8 июня в России резко вырастут штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесу. Как уточняет сайт kp.ru, теперь любое нарушение правил пожарной безопасности в лесу (без последствий для леса и других граждан) будет караться штрафом в размере 15-30 тыс. рублей. Штраф в 30-40 тыс. рублей придется заплатить нарушителю за сжигание хвороста или лесной травы с нарушением пожарной безопасности. 50 тыс. рублей штрафа заплатят те нарушители, чьи действия привели к лесному пожару. Если будут пострадавшие люди, то в действие уже вступит уголовный кодекс. Штрафы для должностных лиц и компаний и вовсе могут доходить до 1 млн рублей.

30 мая руководитель противопожарной программы Greenpeace в РФ Григорий Куксин в беседе с НСН спрогнозировал сложную обстановку с лесными пожарами в июле-августа. По его словам, в стране 40% лесов не охраняется от пожаров из-за недостатка средств и финансирования, в зоне риска окажутся жители сибирских городов.

«Если мы не справимся с пожарами, то дым может прийти в города. Здесь всё зависит от направления ветра. Практически все сибирские города в зоне риска задымления в случае обширных лесных пожаров», — отметил Куксин.

29 мая глава Минприроды РФ Александр Козлов в интервью «Известиям» заявил, что сложная ситуация с пожарами ожидается в 21 регионе России. речь идет о Дагестане, Тыве, Бурятии, Калмыкии, Белгородской, Курской, Брянской, Орловской, Саратовской, Оренбургской, Амурской и Воронежской областях.