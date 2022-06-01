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Генконсул РФ в КНР сообщил об адаптации экономики стран к санкционным условиям

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Компании России и Китая приспосабливаются к возникающим из-за антироссийских санкций издержкам. Такое заявление 1 июня сделал генеральный консул РФ в Харбине Владимир Ощепков.

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«Если говорить о влиянии западных санкций на приграничное российско-китайское сотрудничество, как говорится, нет худа без добра. С одной стороны, предприниматели в Китае и России вынуждены отказываться от привычных схем работы, прежде всего, в области финансовых расчетов и логистики. Однако эти издержки не стали непреодолимым препятствием для двустороннего сотрудничества», — рассказал Ощепков в беседе с «РИА Новости».

Он также добавил, что уход западных компаний из России китайские партнеры расценили как хорошую возможность для собственного бизнеса.

26 мая агентство Bloomberg рассказало, что объем поставок нефти из России в Азию, в том числе в Китай, впервые превысил объем импорта российских энергоресурсов в Европу. Отмечается, что только за период 19-25 мая танкеры перевезли в этот регион от 74 млн до 79 млн баррелей российской нефти — это почти втрое больше, чем за период перед 24 февраля.

31 мая институт Бориса Титова сообщил о том, что большая часть российских предпринимателей (77%) успешно приспособилась к новым экономическим условиям, вызванным санкциями против России. В качестве основных трудностей респонденты назвали снижение показателей спроса, нехватку оборотных средств, кассовые разрывы, проблемы по части логистики и сложности с импортом.

Западные страны усилили свою санкционную политику в ответ на специальную операцию России по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), начатую 24 февраля. Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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