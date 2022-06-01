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В Северодонецке ВСУ взорвали емкость с азотной кислотной на комбинате «Азот»

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В Северодонецке на предприятии «Азот», находящемся под контролем боевиков Украины, произошел взрыв химикатов. Об этом во вторник, 31 мая, сообщил посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник.

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«На химкомбинате «Азот» подорвали емкость с химикатами. Предварительно, это азотная кислота», — отметил он в своем Telegram-канале.

В Народной милиции ЛНР, уточнили, что момент подрыва был рассчитан таким образом, чтобы ветер направил отравленное облако в сторону освобожденных населенных пунктов Рубежное и Кременная.

«Данная провокация стала очередным звеном в длинной цепи преступлений Киевского режима против украинского народа. <…> При этом их не останавливает тот факт, что результатом провокаций станут многочисленные жертвы среди мирного населения», — подчеркивается в заявлении, опубликованном в Telegram НМ ЛНР.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Богдан Степовой рассказал, что войска ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил (ВС) России продолжают наступление и уже вошли в жилые кварталы Северодонецка. Кольцо окружения вокруг Лисичанско-Северодонецкой агломерации должно скоро сомкнуться.

29 мая Вооруженные силы РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР заняли в Северодонецке плацдарм непосредственно на территории населенного пункта, а 30 мая в аппарате главы Республики Чечня сообщили о том, что большая часть города уже контролируется российскими силами.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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