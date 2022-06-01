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В Подмосковье запустили строительство 20 новых школ

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Фото: ТАСС/Карпухин Сергей
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В Московской области построят 20 новых школ в рамках президентского проекта «Современная школа». Участие в церемонии закладки первого камня в основание крупного центра в Красногорске приняли губернатор региона Андрей Воробьев и вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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По словам Воробьева, Московская область растет, и школ уже не хватает на всех детей. В этой связи власти решили реализовать такой масштабный проект.

«20 огромных школ, четыре в Одинцово, две в Красногорске, Балашихе, Домодевове, в Лобне школа на 2 тыс. мест. Мы и дальше будем строить школы, но самое главное, что мы работаем и над качеством образования», — приводит слова Воробьева телеканал «Звезда».

Так, в комплекс в Красногорске войдет школа на 1,5 тыс. мест, а также детский сад, рассчитанный на 200 воспитанников. Кроме учебных классов, там появятся кабинеты домоводства и мастерские. На прилегающей территории оборудуют спортивные и детские площадки.

«Как сказал Андрей Юрьевич, стало традицией в преддверии либо Дня защиты детей, либо 1 сентября закладывать новые образовательные учреждения. Это и детские сады, и школы», — отметила Татьяна Голикова.

Она подчеркнула, что благодаря новым школам в Подмосковье решается вопрос со второй сменой.

Сейчас в Подмосковье строят три образовательных кластера: в Одинцове, Долгопрудном и Истре. Они объединят талантливых детей со всего Подмосковья и из других регионов, сообщает телеканал «360». В каждом из них — свой образовательный уклон. В Одинцове будет гуманитарный, в Долгопрудном — естественно-научный, а в Истре — инженерно-технический.

Как отмечает RT, новые школы создадут более 19 тыс. мест для учеников 14 городских округов. За предыдущие два года открыли 61 школу, а менее чем за пять лет в регионе введут еще 143.

1 июня пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья сообщила, что в городском округе Солнечногорск приступили к строительству средней общеобразовательной школы из готовых индустриальных модулей. Отмечается, что учреждение станет одним из самых больших в городском округе. Школу оснастят современным оборудованием для организации образовательного процесса, учтут также потребности детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В марте Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области в 2022 году в первый класс пойдут около 120 тыс. школьников. До 30 июня родители могут воспользоваться льготами и правом преимущественного приема будущих первоклассников в школу, где обучаются их братья и сестры. Не по месту регистрации подать документы в желаемую школу можно будет с 6 июля. Оригиналы документов подавать в школу не нужно, их проверят удаленно.

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