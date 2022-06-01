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СК России поддержал создание реестра педофилов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Следственный комитет России поддерживает идею создать реестр педофилов, но публиковать его в открытом доступе — спорная идея. Об этом заявила зампредседателя СК РФ Елена Леоненко.

Разврату не подлежит: надзор за педофилами может стать пожизненным
Среди других мер контроля, предлагаемых юристами, — полный запрет на пользование интернетом и электронные браслеты

«Концептуально мы ее поддерживаем. Тем более в Следственном комитете уже неоднократно обсуждалось предложение об учете данных ранее осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности», — рассказала Леоненко в беседе с «РИА Новости».

Она сообщила, что предполагается собирать сведения не только о личности преступника, его биометрические и антропометрические данные, но и информацию о характере преступления и способах его совершения.

Закон о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов вступил в силу в России 8 февраля. Инициативу об ужесточении наказания внесли в Госдуму в сентябре после трагедии в Киселевске Кемеровской области, где ранее судимый за педофилию 41-летний Виктор Пестерников изнасиловал и убил двух десятилетних школьниц.

1 июня отмечается Международный день защиты детей. Он призван заострить внимание общественности на реальных детских проблемах.

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