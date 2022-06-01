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Власти Купянска лишили пенсионеров денег

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Власти города Купянск под Харьковом оставили горожан на произвол судьбы еще до того, как город освободили российские войска. Теперь в отместку за поражение украинские боевики начали обстреливать город и люди оказались на грани выживания.

Часть магазинов не работает, предприниматели вынуждены торговать на лавках. Товар отдают за рубли — лишь бы покупали. Одна из продавщиц рассказала, что пока у них нет мелких денег, чтобы отдавать сдачу покупателям. Не хватает денег и остальным жителям, как работающим, так и пенсионерам. Прошлые власти не выдают положенные жителям пособия уже четыре месяца, банкоматы также не работают, поэтому снять пенсии и другие выплаты нельзя.

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«Мы без работы. У нас ребенок не получает выплаты, и мы без работы. И что будет дальше? сколько это будет длиться? Неизвестно. Вот уже три месяца», — поделилась трудностями местная жительница Оксана Двалыбулова.

Российские власти со своей стороны оказывают населению Купянска финансовую поддержку. Так, жителям были предоставлены единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей.

28 мая российские военные доставили более 80 т гуманитарной помощи населению Харьковской области. В населенные пункты привезли продовольствие и предметы первой необходимости. 25 мая военнослужащие российской армии вместе с добровольцами доставили 70 т гуманитарной помощи, в которой была еда и предметы первой необходимости.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия». Прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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