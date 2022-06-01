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WSJ сообщила об обсуждении приостановки участия РФ в сделке ОПЕК+

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Идею о приостановке участия России в сделке по добыче нефти (ОПЕК+) в настоящее время прорабатывают некоторые члены Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК). Поводом для этого, послужило возможное влияние антироссийских западных на способность Москвы добывать больше нефти. Об этом во вторник, 31 мая, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди делегатов ОПЕК.

Погрешность изменения: почему ОПЕК+ наращивает объемы нефтедобычи
И как это повлияет на цену черного золота

Как напомнило издание, у РФ была договоренность с членами блока и еще девятью странами о ежемесячного увеличения объемов добычи нефти, но из-за ограничительных мер ожидается, что ее объем добычи упадет на 8%. Это может предоставить потенциальную возможность для Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и других производителей в ОПЕК прокачивать значительно больше нефти, к чему, подчеркивает газета, их призывают Европа и США.

По информации делегатов, пока официальных призывов увеличивать добычу черного золота от ОПЕК не поступало, однако некоторые страны Персидского залива уже начали планировать увеличение добычи углеводородов в ближайшие месяцы.

4 мая генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо предупредил, что мощностей, способных восполнить объемы добываемой Россией нефти, нет, а также подчеркнул, что санкции против российского нефтегазового комплекса будут иметь большие негативные последствия для мирового рынка.

До этого, в конце марта, страны G7 призвали ОПЕК и других производителей нефти и газа повысить предложение на мировом рынке, чтобы снизить зависимость от России. Ожидалось, что ОПЕК должна сыграть в этом ключевую роль.

31 мая глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что лидерам стран — членов Евросоюза удалось достичь согласия по введению частичного нефтяного эмбарго против России, которое коснется поставок нефти по морю и составит, по словам политика, 2/3 импорта углеводородов из России.

На фоне введения ЕС частичного эмбарго на нефть из России цены на нее выросли до отметки $123 за баррель.

Страны Запада начали вводить санкции против нефтегазового комплекса России в ответ на проведение ею специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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