«Известия» узнали о восстановлении мирной жизни в Волновахе

Первыми очагами мирной жизни в одном из наиболее пострадавших в ходе боевых действий городов Донбасса — Волновахе — стали детские учреждения. Специальный корреспондент «Известий» Сергей Прудников узнал, как накануне 1 июня живет Волноваха и что значит здесь «защита детей».

До февраля в Волновахе работало шесть детских садов и семь школ. Сейчас введены в эксплуатацию школа № 5 и детский сад «Теремок». В апреле начала работать школа, в мае — детский сад.

Оба учреждения пострадали от обстрелов, но уже произведен их косметический ремонт. Во дворах расчищены завалы, устранены повреждения стен, крыш, оконных проемов, проведено электричество.

В школе занимается 1017 детей, в садике — 42. Учебный и воспитательный процессы стали налаживаться, пока минометные обстрелы города 22 и 25 мая со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) не напомнили о суровой реальности. В ходе обстрелов погибли и получили ранения местные жители, некоторые из них оказались по соседству со школой. Взрослые боятся выпускать детей из дома, уверенности в безопасности пока нет.

«В «Теремке» когда-то у нас занималось 250 ребятишек в 12 группах. Сейчас сформировано три группы. Недавно мы провели примерный подсчет числа оставшихся в городе малышей до шести лет, и получилось около 300. В ближайшие месяц-два планируем открыть восстановленные детские сады «Звездочка» и «Чебурашка», — рассказала заведующая сектором образования местной администрации Людмила Кушнир.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Нашим ребятам придется осваивать русскую историю практически с нуля»