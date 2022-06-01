Реклама
Прямой эфир
Мир
США предоставили Украине новый пакет военпомощи на $700 млн
Политика
Матвиенко объяснила отсутствие вреда российской экономике от новых санкций ЕС
Мир
Зеленский отверг планы атаковать территории России
Мир
США не увидели признаков намерения РФ задействовать ядерное оружие
Мир
Байден анонсировал поставку Украине более современных ракетных систем
Общество
Вильфанд спрогнозировал преимущественно теплый июнь в России
Мир
Эксперты предрекли дефицит энергоресурсов из-за отказа ЕС от топлива РФ
Мир
Зеленский раскрыл ежедневные потери среди украинских боевиков
Мир
В ДНР анонсировали ряд военных трибуналов над украинскими боевиками до осени
Политика
Матвиенко заявила о необходимости реформы российского образования
Политика
Турчак выразил уверенность во вхождении ЛДНР и Херсонской области в состав России
Сюжет:

«Известия» узнали о восстановлении мирной жизни в Волновахе

0
Фото: TASS/EPA/SERGEI ILNITSKY
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первыми очагами мирной жизни в одном из наиболее пострадавших в ходе боевых действий городов Донбасса — Волновахе — стали детские учреждения. Специальный корреспондент «Известий» Сергей Прудников узнал, как накануне 1 июня живет Волноваха и что значит здесь «защита детей».

Все в стройку: в РФ хотят создать службу по восстановлению в ДНР и ЛНР
Как работа девелоперов в республиках скажется на отрасли

До февраля в Волновахе работало шесть детских садов и семь школ. Сейчас введены в эксплуатацию школа № 5 и детский сад «Теремок». В апреле начала работать школа, в мае — детский сад.

Оба учреждения пострадали от обстрелов, но уже произведен их косметический ремонт. Во дворах расчищены завалы, устранены повреждения стен, крыш, оконных проемов, проведено электричество.

В школе занимается 1017 детей, в садике — 42. Учебный и воспитательный процессы стали налаживаться, пока минометные обстрелы города 22 и 25 мая со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) не напомнили о суровой реальности. В ходе обстрелов погибли и получили ранения местные жители, некоторые из них оказались по соседству со школой. Взрослые боятся выпускать детей из дома, уверенности в безопасности пока нет.

«В «Теремке» когда-то у нас занималось 250 ребятишек в 12 группах. Сейчас сформировано три группы. Недавно мы провели примерный подсчет числа оставшихся в городе малышей до шести лет, и получилось около 300. В ближайшие месяц-два планируем открыть восстановленные детские сады «Звездочка» и «Чебурашка», — рассказала заведующая сектором образования местной администрации Людмила Кушнир.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Нашим ребятам придется осваивать русскую историю практически с нуля»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022