Турчак: Херсонская область, ДНР и ЛНР войдут в состав России

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак не сомневается во вхождении в состав России подконтрольной Вооруженным силам РФ Херсонской области, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Такое заявление он сделал в среду, 1 июня, в интервью «РИА Новости».

«Решение должны принимать сами жители, и я уверен, что они его примут. Поэтому у меня сомнений в том, что этот регион будет в составе Российской Федерации, нет никаких. Люди хотят защиты, стабильности, чтобы наконец после восьми лет узаконенного Западом бандеровского террора в их отношении наступил долгожданный и прочный мир», — отметил он.

Как подчеркнул Турчак, «ни у кого сомнений нет вообще, от слова совсем» в том, что ДНР и ЛНР войдут в состав РФ. По его мнению, такое решение поддержат и в Запорожской области. Для этого в регионе должен быть организован референдум, как только это позволит ситуация, заключил он.

7 мая заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов озвучил стремление региона стать частью России. Ранее, 28 апреля, он исключил возвращение освобожденного от украинских националистов региона обратно под контроль Украины.

6 мая стало известно, что жители Херсонской области получат право на российское гражданство.

15 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью контролируется российскими военными.

Глава ДНР Денис Пушилин заявлял о желании ДНР войти в состав России 12 сентября 2019 года, а также цели по максимальной интеграции с Россией. Лидер ЛНР Леонид Пасечник 27 марта 2022 года допустил проведение в республике референдума по вопросу вхождения в состав России.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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