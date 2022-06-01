В Подмосковье сообщили о росте производства мяса и яиц

В Московской области зафиксирован рост производства мяса и яиц. Об этом во вторник, 31 мая, сообщила пресс-служба правительства региона.

По словам зампреда правительства Подмосковья Георгия Филимонова, за четыре месяца 2022 года производство мяса увеличилось на 4,4 тыс. т, а яиц — на 1,8 млн штук, пишет RT.

«Таких показателей достигли за счет комплекса мероприятий совершенствования отрасли», — приводит его слова телеканал «360».

Так, с января в Московской области было произведен 48,1 млн яиц, что на 103,9% больше, чем в 2021 году. В ассортименте — куриные яйца, а также перепелиное, племенное и цесариное.

16 мая стало известно, что в Московской области производство мороженого увеличилось в два раза за три месяца. Регион сейчас занимает лидирующую позицию среди остальных российских субъектов по производству этого лакомства. Объем производства за первые три месяца 2022 года составил 28,6 тыс. т мороженого, что почти вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, когда было произведено 16 тыс. т.