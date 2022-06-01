Турчак выразил уверенность во вхождении ЛДНР и Херсонской области в состав России

Подконтрольная Вооруженным силам РФ Херсонская область, а также Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) войдут в состав России. Такое мнение выразил 1 июня секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

«Решение должны принимать сами жители, и я уверен, что они его примут. Поэтому у меня сомнений в том, что этот регион будет в составе Российской Федерации, нет никаких. Люди хотят защиты, стабильности, чтобы наконец после восьми лет узаконенного Западом бандеровского террора в их отношении наступил долгожданный и прочный мир», — сказал он в беседе «РИА Новости».

По его словам, «ни у кого сомнений нет вообще, от слова совсем» в том, что Донецкая и Луганская народные республики войдут в состав России.

Что касается Запорожской области, то решение о вхождении в состав РФ, вероятно, поддержат и там.

«Должен быть организован референдум, как только к этому будет готова ситуация, как только прекратятся обстрелы и появится зона безопасности. Всему свое время. Уверен, что жители Запорожья также свое мнение выскажут в поддержку такого решения», — подытожил он.

7 мая заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов озвучил стремление региона стать частью России.

Днем ранее стало известно, что жители Херсонской области получат право на российское гражданство.

Ранее, 28 апреля, он исключил возвращение освобожденного от украинских националистов региона обратно под контроль Украины.

15 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью контролируется российскими военными.

Глава ДНР Денис Пушилин заявлял о желании ДНР войти в состав России 12 сентября 2019 года, а также цели по максимальной интеграции с Россией. Лидер ЛНР Леонид Пасечник 27 марта 2022 года допустил проведение в республике референдума по вопросу вхождения в состав России.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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