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США не увидели признаков намерения РФ задействовать ядерное оружие

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Фото: РИА Новости/Игорь Михалев
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США не видят признаков, подтверждающих намерения России использовать ядерное вооружение. Об этом во вторник, 31 мая, заявил американский президент Джо Байден на страницах газеты The New York Times.

В центре Мелитополя прогремел мощный взрыв. Спецоперация в Донбассе 30 мая
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«Я знаю: многие люди во всем мире обеспокоены риском применения ядерного оружия. В настоящее время мы не видим никаких признаков того, что у России есть намерение применить ядерное оружие на Украине, хотя время от времени российская риторика сама по себе опасна и крайне безответственна. Позвольте мне внести ясность: любое применение ядерного оружия в конфликте любого масштаба было бы совершенно неприемлемо как для нас, так и для остального мира и повлекло бы за собой серьезные последствия», — написал президент США.

28 мая посол РФ в Лондоне Андрей Келин заверил, что Россия не намерена использовать ядерное оружие в текущем конфликте с Украиной. Он напомнил, что страна ведет спецоперацию по защите Донбасса в соответствии с военной доктриной.

19 мая официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала о провалившихся попытках СМИ приписать министру иностранных дел Сергею Лаврову угрозы о применении ядерного вооружения на Украине, напомнив, что принципиальной позицией России является недопустимость ядерной войны.

25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал недопустимость ядерной войны принципиальной позицией РФ.

Это заявление министра прозвучало на фоне высказывания 23 апреля начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова относительно заявления директора ЦРУ Уильяма Бёрнса. Тот высказался о якобы возможном применении Россией тактического ядерного оружия на Украине. Кириллов назвал подобные домыслы абсурдными.

РФ продолжает специальную операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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