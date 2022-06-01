США отвергли прямое вступление в конфликт вокруг Украины

США не вступят напрямую в конфликт вокруг Украины. Единственное условие развития подобного сценария — непосредственная атака страны или ее союзников, о чем во вторник, 31 мая, заявил американский президент Джо Байден.

«Мы не ищем войны между НАТО и Россией. <...> Пока Соединенные Штаты или наши союзники не будут атакованы, мы не будем напрямую участвовать в этом конфликте, ни отправляя американские войска воевать на Украину, ни атакуя российские войска», — приводит слова американского лидера газета The New York Times.

Байден подчеркнул, что США не поощряют и не позволяют Украине наносить удары за ее пределами, а также выразил надежду на то, что кризис вокруг Украины разрешится дипломатическим путем.

30 мая Джо Байден сообщил, что США не собираются посылать на Украину ракетные системы, которые могут поражать цели на территории России, так как не хочет эскалации конфликта вокруг страны и прямого вовлечения Америки в него.

19 мая пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Америка не намерена отправлять на Украину войска для помощи стране.

10 марта официальный представитель Белого дома Дженнифер Псаки исключила отправку на Украину американских солдат для противодействия проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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