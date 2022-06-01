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Байден назвал превращение Украины в демократическую страну целью США в конфликте

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Фото: Global Look Press/CNP/Oliver Contreras
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Цель США в конфликте вокруг Украины — превращение страны в демократическое государство, способное обеспечить защиту своих территорий. Об этом во вторник, 31 мая, заявил американский президент Джо Байден в статье, опубликованной The New York Times.

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«Цель Америки проста: мы хотим видеть демократическую, независимую, суверенную и процветающую Украину со средствами для сдерживания и защиты от дальнейшей агрессии», — передает слова главы Белого дома газета.

17 мая китайские журналисты на страницах газеты Global Times написали, что Соединенные Штаты Америки способствуют распространению неонацизма на Украине, преподнося свою политику как защиту прав человека, свободы и демократии. Политика Вашингтона направлена на усиление праворадикальных сил в стране, что, согласно опросу китайских экспертов, можно использовать в качестве силы в рамках противостояния с Россией.

9 мая американский лидер подписал принятый ранее обеими палатами конгресса закон «О ленд-лизе для защиты демократии на Украине». Согласно документу, в 2022 и 2023 финансовых годах Байден сможет дать указание администрации США предоставить во временное пользование военную технику и имущество правительству Украины или правительствам стран Восточной Европы, «чтобы помочь повысить обороноспособность этих стран».

21 мая Джо Байден подписал законопроект о выделении дополнительной помощи Украине. 18 мая сенат конгресса США одобрил законопроект о выделении дополнительной помощи Киеву в объеме около $40 млрд. После этого инициатива поступила на подпись главе государства.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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