Жителя Волгоградской области заподозрили в убийстве помощницы по хозяйству

Следователи заподозрили жителя Волгоградской области в убийстве 18-летней помощницы по хозяйству. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК России во вторник, 31 мая.

По информации ведомства, 30 мая жительница города Суровикино сообщила в полицию о пропаже дочери. Женщина рассказала, что девушка ушла из дома 27 мая и не вернулась, также она не выходила на связь, отмечает телеканал «360».

Было возбуждено уголовное дело об убийстве в связи с тем, что исчезновение носило внезапный характер. Следователи установили, что в тот день она отправилась к 43-летнему местному жителю, у которого работала помощницей по хозяйству, и что именно он может быть причастен к ее исчезновению.

На допросе мужчина признался, что ему не понравились результаты уборки в доме, из-за чего между ним и девушкой вспыхнула ссора. В ходе конфликта он много раз ударил ее в область головы. В результате полученных травм девушка скончалась.

На следующий день, пытаясь скрыть следы совершенного преступления, мужчина завернул тело в ковер и сбросил его в реку с моста, пишет REGNUM.

Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого в СИЗО, отмечает «Федеральное агентство новостей». По данным «Известий», поиски тела убитой продолжаются.

31 мая В Тверской области следователи возбудили уголовное дело об убийстве в отношении 25-летней женщины. Ее подозревают в убийстве собственного ребенка «на почве внезапно возникших неприязненных отношений, вызванных громким плачем».