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При обстреле Макеевки украинскими боевиками погибла пятилетняя девочка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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При обстреле украинскими радикалами города Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) погибла пятилетняя девочка. В распоряжении «Известий» 1 июня появились кадры с места происшествия.

На видео запечатлен разрушенный обстрелом дом, где жила погибшая. Также можно увидеть, как сотрудники правоохранительных органов в бронежилетах и касках осматривают место гибели ребенка. Кроме того, видна реакция бабушки ребенка и ее рассказы о ней.

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31 мая представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщило, что в результате обстрелов со стороны украинских радикалов погибли два человека и пострадали пять.

В тот же день Московский патриархат Русской православной церкви сообщил о том, что в ДНР в результате обстрелов украинских неонацистов погиб один из старейших священнослужителей Донецкой епархии Александр Ткаченко.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия». Прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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