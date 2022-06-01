Пушков отметил переход противостояния России и Запада в экономическое пространство

Противостояние двух миров за будущее мирового порядка и соотношение сил — российского и западного — протекает в новом пространстве — экономическом. Таким наблюдением в среду, 1 июня, поделился российский сенатор Алексей Пушков.

По его словам, страны Запада решают вопрос выдержки в схватке за экономическую и социальную стабильность с новым противником по новой схеме.

«Запад впервые пытается блокировать самую обширную и самую богатую критически важными природными ресурсами страну мира, имеющую, в силу огромной протяженности своих границ, выходы на несколько геоэкономических регионов. Ресурсы против финансов — такова, в очень упрощенном виде, схема нынешнего противостояния», — говорится в тексте сообщения, опубликованного в Telegram-канале российского политика.

Накануне, 31 мая, страны Евросоюза согласовали частичный запрет на эмбарго нефти из России в рамках шестого пакета антироссийских санкций, что, согласно концепции ограничений, должно покрыть 2/3 импорта энергоресурса. При этом запрет не распространяется на поставки нефти по трубопроводу, которые, по данным ЕК, составляют 10% всей российской нефти.

Тогда же постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов предупредил о появлении новых импортеров российского энергоресурса. Дипломат напомнил, что подобное развитие событий прогнозируется в том числе Еврокомиссией, которая рассматривает сценарий продажи нефти другим потребителям по завышенной стоимости. В этой связи глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил надежду на снижение стоимости энергоресурсов, признав невозможность европейского объединения перекрыть нефтяные поставки полностью.

Тем же днем, 31 мая, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула эффект от антироссийских санкций, инициированных Западом, — глобальный экономический кризис. Она отметила, что ограничения исчерпали себя, но при этом не дали прогнозируемого результата, на который рассчитывали вводящие антироссийские меры государства. Еще до этого, 20 мая, Алексей Пушков заметил, что предоставление России гарантий безопасности могло бы предотвратить кризис в энергетической сфере. Напротив, западные государства пошли по пути санкционного удушения страны.

С начала российской военной спецоперации по защите Донбасса страны Запада приняли несколько пакетов санкций против Москвы. Они коснулись энергетического сектора, поставок высокотехнологичной и сельскохозяйственной продукции, а также транспортных перевозок. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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