В США раскрыли причины падения боевого духа украинских боевиков

Министр армии США Кристина Уормут, выступая во вторник, 31 мая, в вашингтонском Атлантическом совете, заявила, что при продолжающихся артиллерийских обстрелах поддерживать боевой дух украинских боевиков будет сложно.

«Я думаю, мы должны очень осторожно подходить к тому, каким образом мы можем дать украинским боевикам то, что им нужно, учитывая, что в настоящий момент разворачивается перемалывающее артиллерийское сражение. В таких условиях, честно говоря, будет сложнее поддерживать боевой дух украинских сил, учитывая, каким обстрелам они подвергаются», — подчеркнула она. Трансляция выступления велась в Twitter Атлантического совета.

В то же время, указала Уормут, Соединенные Штаты «не могут допустить эскалацию этого кризиса», поскольку в противном случае будет «гораздо сложнее поддерживать» единство НАТО и заручиться поддержкой американских граждан.

По ее словам, продвижение российских войск идет успешно из-за того, что, как полагает министр, Москва «сузила свои цели и сфокусировала усилия на наступлении в Донбассе».

Ранее, 30 мая, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что высокоточные ракеты воздушного базирования войск России поразили два командно-наблюдательных пункта батальонов боевиков Украины, узел связи, а также 34 района сосредоточения живой силы и военной техники националистических формирований.

Кроме того, ракетные войска и артиллерия в свою очередь поразили 62 пункта управления, в том числе оперативного командования «Юг» в районе Нового Буга Николаевской области, 593 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ и 55 артиллерийских и минометных батарей. Были уничтожены четыре установки реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», 46 единиц вооружения и украинской военной техники, а также склад боеприпасов в районе Новомихайловки в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Артиллерия также нанесла удар по ангару на территории судостроительного завода «Океан» в Николаеве, уничтожив более 15 украинских танков и боевых машин пехоты и пять артиллерийских орудий крупного калибра.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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