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Кардиолог рассказала о диагнозе скончавшейся балерины Лазаревой

Кардиолог Маршинцева рассказала о диагнозе, от которого умерла балерина Лазарева
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Врач-кардиолог Юлия Маршинцева рассказала, что «внезапная сердечная смерть», диагностированная у скончавшейся балерины Алеси Лазаревой, не имеет признаков, которые бы помогли заранее определить ее приближение.

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В беседе с изданием «Вечерняя Москва» в понедельник, 30 мая, специалист пояснила, что «внезапная сердечная смерть» не связана с патологией сердца или экстракардиальной патологией.

По ее словам, даже вскрытие никак не проясняет ситуацию, сообщает телеканал «360».

Чаще всего этот диагноз ставят молодым людям, уточнила врач. Она отметила, что «внезапная сердечная смерть» может даже передаваться по наследству. Из-за этого умереть может даже тот человек, который занимается спортом и ведет здоровый образ жизни, пишет сайт aif.ru.

По словам Маршинцевой, спасти человека при таком диагнозе практически невозможно, есть минимальные шансы на выживание, если провести своевременную реанимацию, сообщает «Москва 24».

Кардиолог подчеркнула, что танцоры балета наиболее подвержены сердечным заболеваниям из-за больших физических нагрузок, диет и недосыпа. Она посоветовала делать электрокардиограмму, следить за электролитными изменениями, такими как натрий, калий и хлор.

Балерина московского Театра классического балета Алеся Лазарева скончалась 29 мая в возрасте 20 лет.

Мать девушки рассказала, что в свидетельстве о смерти указана «внезапная сердечная смерть». По словам женщины, никаких проблем со здоровьем у ее дочери не было, каждые полгода Алеся проходила медицинское обследование. По словам ее отца, дочь никогда не жаловалась на проблемы с сердцем.

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», в последние дни готовилась к международному первенству балета в Москве, который на этой неделе стартует в Большом театре.

Представители театра рассказали, что Алеся была артистичной, утонченной и сильной артисткой. Она получила золотую медаль балетного конкурса имени Екатерины Максимовой, пишет НСН.

«Она жила здесь и сейчас, наслаждалась каждой секундой и старалась принимать от жизни любые возможности. Нам всем будет ее очень не хватать», — рассказала корреспонденту сайта kp.ru коллега Лазаревой по театру.

Прощание с Лазаревой прошло во вторник, 31 мая, сообщает агентство городских новостей «Москва». Проводить девушку в последний путь пришло множество людей, многие из которых не могли сдержать слез.

Похороны пройдут 1 июля в Тольятти, родном городе балерины, сообщает RT.

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