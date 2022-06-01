США обеспокоились потерей статуса надежного инвестора из-за России

Возможная конфискация замороженных активов Центрального банка (ЦБ) России может подорвать статус США как надежного инвестиционного партнера в глазах других стран. Вероятность таких последствий вызывает серьезное беспокойство американских властей, пишет в среду, 1 июня, The New York Times со ссылкой на источники.

Идея о конфискации замороженных средств РФ ради того, чтобы передать их Украине на восстановление после спецоперации, вызвало одобрение в некоторых частях Европы, но в США столкнулось с сопротивлением. По словам высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена, отчуждение этих средств может оказаться незаконным и отбить у других стран охоту полагаться на США как надежного партнера для инвестиций.

«Несколько источников из администрации президента предположили, что окончательное решение на закрытых переговорах принято не было. Один чиновник сказал, что, хотя изъятие средств было бы оправданным, прецедент, который это создаст, и его потенциальное влияние на статус США как самого безопасного места в мире для хранения активов, вызывает глубокую озабоченность», — пишет газета.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, затраты на восстановление страны могут достичь $600 млн. То есть в случае, если все активы ЦБ РФ за рубежом будут изъяты, они покроют только половину расходов, уточнило издание.

26 мая первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев назвал решение стран Запада заморозить активы Центробанка РФ жульничеством. И напомнил, что подобные действия в итоге заканчиваются плачевно.

Накануне еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс рассказал о том, что страны Европейского союза смогли заморозить активы Банка России на сумму около €23 млрд ($24,5 млрд).

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что воровство чужих активов никогда не доводило до добра.

С конца февраля на Западе начали блокировку российских валютных счетов. Всего заморожено около $300 млрд, это чуть меньше половины всех резервов РФ. После этого Россия предупредила, что за отсутствием альтернативы госдолг станет обслуживаться в рублях.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала специальной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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