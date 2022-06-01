Свердловский губернатор вступился за директора лицея после «ЛГБТ-танца» учеников

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев защитил директора лицея № 12 в Екатеринбурге, в котором ученики исполнили «ЛГБТ-танец», спровоцировавший бурную реакцию в соцсетях. 31 мая на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Куйвашев написал, что не допустит наказания или увольнения главы образовательного учреждения.

Глава Свердловской области высказал мнение, что танец выпускников лицея был «неоднозначным» и не пришелся ему по душе, но отметил, что акция носила юмористический характер, «а шутить, пусть и плохо, у нас в стране не запрещено». Также он обратил внимание на то, что родители учеников выразили поддержку директору лицея и не увидели ничего ужасного в поступке подростков.

Он подчеркнул, что не допустит увольнения или другого наказания для директора лицея из-за произошедшего, дополняет «Газета.Ru».

31 мая группа выпускников лицея № 12 в Екатеринбурге показала откровенный танец перед зданием учебного заведения, видео которого вызвало бурную реакцию в социальных сетях. Мэрия города заявила, что танец носил пародийный характер, был представлен в рамках конкурса и не нес в себе пропаганды ЛГБТ. Несмотря на это, министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов требовал уволить директора лицея.