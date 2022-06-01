Реклама
Прямой эфир
Армия
Радист под вражеским огнем восстановил модуль связи в ходе спецоперации РФ
Общество
В России на 10% выросли пенсии, МРОТ и прожиточный минимум
Мир
В ДНР нашли материалы слежки СБУ за иностранными дипломатами
Мир
Захарова призвала к ответу западные СМИ за распространение фейков о спецоперации РФ
Мир
Экс-министр нацобороны Греции назвал эмбарго на нефть РФ сумасшествием
Мир
В Белом доме заявили о продолжении изучения вопроса об отправке РСЗО Украине
Мир
WSJ рассказала об изучении членами ОПЕК приостановки участия РФ в сделке
Мир
В Греции назвали опасными поставки бронетехники на Украину
Мир
Генсек НАТО посетит Вашингтон по вопросу расширения альянса
Мир
В США предупредили Европу о «худшем кошмаре» из-за антироссийских санкций
Мир
Военные Чечни и ЛНР зачистили Северодонецк от украинских боевиков

Свердловский губернатор вступился за директора лицея после «ЛГБТ-танца» учеников

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев защитил директора лицея № 12 в Екатеринбурге, в котором ученики исполнили «ЛГБТ-танец», спровоцировавший бурную реакцию в соцсетях. 31 мая на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Куйвашев написал, что не допустит наказания или увольнения главы образовательного учреждения.

Шутки и пристав: почему «Муз-ТВ » обвинили в пропаганде ЛГБТ
Эксперты Роскомнадзора доказали, что телеканал нарушил федеральный закон

Глава Свердловской области высказал мнение, что танец выпускников лицея был «неоднозначным» и не пришелся ему по душе, но отметил, что акция носила юмористический характер, «а шутить, пусть и плохо, у нас в стране не запрещено». Также он обратил внимание на то, что родители учеников выразили поддержку директору лицея и не увидели ничего ужасного в поступке подростков.

Он подчеркнул, что не допустит увольнения или другого наказания для директора лицея из-за произошедшего, дополняет «Газета.Ru».

31 мая группа выпускников лицея № 12 в Екатеринбурге показала откровенный танец перед зданием учебного заведения, видео которого вызвало бурную реакцию в социальных сетях. Мэрия города заявила, что танец носил пародийный характер, был представлен в рамках конкурса и не нес в себе пропаганды ЛГБТ. Несмотря на это, министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов требовал уволить директора лицея.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022