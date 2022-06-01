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Гинцбург рассказал о процедуре вакцинации детей от COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Вакцинация детей 6–11 лет от коронавируса стартует 9–10 июня в рамках клинических исследований, о чем рассказал в среду, 1 июня, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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«В стационар для проведения клинических исследований вакцины от коронавируса дети-добровольцы будут ложиться вместе с родителями, это на три дня, 6–7 июня. Значит, введение [препарата] планируется 9–10 июня», — рассказал он ТАСС.

24 января Минздрав России одобрил клинические исследования вакцины от коронавируса, которую разработал Центр имени Гамалеи, среди детей от 6 до 11 лет. Тогда Гинцбург сообщал, что на исследования может уйти до 3,5 месяца.

15 мая директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи напомнил, что спад заболеваемости COVID-19 в России не должен стать поводом для отказа от вакцинации и ревакцинации. По словам Гинцбурга, для лучшей защиты стоит переходить на сочетание инъекционной вакцинации и ревакцинации назальным препаратом.

11 мая министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что коронавирусная инфекция спала, но полностью не ушла: в России более 100 тыс. человек сейчас болеют COVID-19. Он подчеркнул важность вакцинировать детей перед летними каникулами, чтобы не допустить распространения болезни.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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