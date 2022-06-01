Премьер Италии Драги заявил, что крупные страны ЕС против статуса кандидата для Украины

Ряд крупных государств Евросоюза (ЕС) выступает против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в блок, из обозначенной категории стран стран только Италия поддерживает это решение. Такое заявление сделал 31 мая итальянский премьер-министр Марио Драги во время пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

«Я поддерживаю с самого начала вхождение Украины в ЕС. <...> Мы можем запросить статус кандидата, но сейчас это не предвидится из-за оппозиции стран», — заявил Драги на пресс-конференции по итогам встречи лидеров организации.

Противниками предоставления Украине статуса кандидата являются, по его словам, почти все крупные государства Европы, добавляет «Газета.Ru».

При этом Драги сделал допущение, что Украину могут принять в Евросоюз в ускоренном порядке, для чего Еврокомиссия в ближайшее время представит тематический доклад.

Другие политики Евросоюза относятся скептически к перспективам ускоренного вступления Украины в блок. В частности, 22 мая министр-делегат при МИД Франции по делам Европы Клеман Бон выразил мнение, что процесс вступления Украины в ЕС может занять несколько десятилетий.

30 мая газета The New York Times написала, что Украина и другие уязвимые страны на периферии Европы в ближайшие годы не смогут рассчитывать на вступление в ЕС. По мнению автора статьи, момент приема может растянуться на десятки лет.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в Евросоюз 28 февраля. На следующий день резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата поддержал Европарламент. 30 апреля Украина передала в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз.