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Президент Хорватии Миланович заявил, что новые санкции вызовут у Путина лишь улыбку

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Санкции против России, введенные Западом, не привели к ослаблению российской экономики и валюты, а потому новые ограничения вызовут лишь улыбку у президента России Владимира Путина. С таким заявлением 31 мая выступил президент Хорватии Зоран Миланович.

«Введите эмбарго и на газ из России. Почему не вводите? К сожалению, санкции не функционируют, может, однажды подействуют. Ни рубль не упал, ни Россия это финансово не ощутила, а когда почувствует, тогда завершит [спецоперацию]», — процитировало Милановича хорватское издание Index.hr.

Хорватский лидер добавил, что цену за санкции заплатят европейские граждане, а Владимир Путин будет только удовлетворенно улыбаться, дополняет «Газера.Ru».

Кроме того, он подчеркнул, что отныне поставки нефти и газа будут перенаправляться в другие места, так как спрос на углеводороды остается высоким.

В тот же день глава Евросовета Шарль Мишель сообщил о том, что Евросоюзу удалось договориться о введении частичного эмбарго на импорт российской нефти, который коснется морских поставок энергоресурсов. Отмечается, что поставки по трубопроводу «Дружба» не попадают под новые ограничения.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в ответ на новые меры Евросоюза рассказал, что Россия сможет найти новых импортеров углеводородов.

Как указала основатель сингапурской аналитической компании Vanda Insights Вандана Хари, попытки ЕС заменить российские энергоресурсы альтернативными вызывают болезненные перебои на мировом рынке и приводят к еще большей инфляции.

При этом первый зампредседателя комитета по энергетике Игорь Ананских в беседе с «Известиями» отметил, что на фоне эмбарго на российскую нефть может уменьшиться ее добыча, в результате чего на рынке возникнет нехватка ресурсов, а цена на нефть вырастет.

Ряд стран продолжает ужесточать санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля специальную операцию по защите мирного населения Донбасса. В Кремле отмечали, что спецоперация преследует цели демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

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