В КоАП предложили включить статью за агрессивное вождение

В Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предлагают включить новую статью за агрессивное вождение. Как выяснили «Известия», такой законопроект будет внесен в ближайшее время главой комитета Госдумы по труду Ярославом Ниловым. Документ есть у «Известий».

«Полагаем, что агрессивное вождение, то есть совершение водителем в течение относительно короткого периода времени совокупности различных противоправных действий, может совершаться только умышленно, то есть при осознании противоправного характера своих действий, предвидении их вредных последствий, желании их наступления либо безразличного к ним отношения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как уточняется в документе, такое вождение часто можно увидеть в социальных сетях: «водители дорогих иномарок демонстрируют опасную езду, вседозволенность и наплевательское отношение к участникам дорожного движения, а также к налагаемым на них административным штрафам».

В качестве наказания за умышленную опасную езду предлагается штраф в размере пять тыс. рублей, а при повторном правонарушении — от пяти тыс. до 10 тыс. рублей или лишение прав на срок до одного года.

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«Тише поедешь: в КоАП хотят включить статью за агрессивное вождение»