Реклама
Прямой эфир
Армия
Радист под вражеским огнем восстановил модуль связи в ходе спецоперации РФ
Общество
В России на 10% выросли пенсии, МРОТ и прожиточный минимум
Мир
В ДНР нашли материалы слежки СБУ за иностранными дипломатами
Мир
Захарова призвала к ответу западные СМИ за распространение фейков о спецоперации РФ
Мир
Экс-министр нацобороны Греции назвал эмбарго на нефть РФ сумасшествием
Мир
В Белом доме заявили о продолжении изучения вопроса об отправке РСЗО Украине
Мир
WSJ рассказала об изучении членами ОПЕК приостановки участия РФ в сделке
Мир
В Греции назвали опасными поставки бронетехники на Украину
Мир
Генсек НАТО посетит Вашингтон по вопросу расширения альянса
Мир
В США предупредили Европу о «худшем кошмаре» из-за антироссийских санкций
Мир
Военные Чечни и ЛНР зачистили Северодонецк от украинских боевиков

В КоАП предложили включить статью за агрессивное вождение

0
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предлагают включить новую статью за агрессивное вождение. Как выяснили «Известия», такой законопроект будет внесен в ближайшее время главой комитета Госдумы по труду Ярославом Ниловым. Документ есть у «Известий».

Тяжело в вождении: как повысить качество подготовки в автошколах
С сентября вступят в силу новые программы обучения начинающих водителей, но довольны ими не все

«Полагаем, что агрессивное вождение, то есть совершение водителем в течение относительно короткого периода времени совокупности различных противоправных действий, может совершаться только умышленно, то есть при осознании противоправного характера своих действий, предвидении их вредных последствий, желании их наступления либо безразличного к ним отношения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как уточняется в документе, такое вождение часто можно увидеть в социальных сетях: «водители дорогих иномарок демонстрируют опасную езду, вседозволенность и наплевательское отношение к участникам дорожного движения, а также к налагаемым на них административным штрафам».

В качестве наказания за умышленную опасную езду предлагается штраф в размере пять тыс. рублей, а при повторном правонарушении — от пяти тыс. до 10 тыс. рублей или лишение прав на срок до одного года.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Тише поедешь: в КоАП хотят включить статью за агрессивное вождение»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022