Президент Сенегала и председатель Африканского союза (АС) Маки Саль заявил перед лидерами Европейского союза, что антироссийские санкции Запада против банков России очень усложняют покупку российского зерна, что не помогает в решении глобального продовольственного кризиса. Об этом Саль заявил во вторник, 31 мая, выступая на саммите ЕС, передает газета Financial Times.

«Наши страны очень обеспокоены побочными эффектами от перебоев, вызванных блокированием платежной системы SWIFT [для российских банков]. Когда система SWIFT нарушена, это означает, что даже если продукт есть, платеж становится сложным, если вообще не невозможным», — сказал Саль.

Он также заявил, что настаивает на тщательном изучении вопроса и поиске подходящего решения возникших затруднений.

Так президент Сенегала отреагировал на согласование Евросоюзом шестого пакета санкций против России после продолжавшихся почти месяц дебатов. В него, помимо частично отложенного эмбарго на нефть из РФ, должно войти расширение черного списка и отключение от системы SWIFT трех российских банков, включая Сбербанк. Эти меры ранее уже были применены к крупнейшим российским банкам.

Financial Times также приводит слова одного из высокопоставленных чиновников Эфиопии, который заявил, что ситуация вокруг Украины и отключение банков России от международной системы передачи межбанковских платежей затрудняет оплату зерна и удобрений. По его словам, это приводит к росту инфляции в странах восточной Африки и к «значительным потрясениям» для экономик стран.

4 мая специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов в интервью «Известиям» заявил, что в случае отключения от международной платежной системы SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и МКБ ничего страшного для банков и их клиентов не произойдет. Он отметил, что отключение от системы других российских банков никак не отразилось на их работе.

При этом еще в начале года, 14 января, размышляя о возможности отключения России от системы SWIFT, депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» Мариана Хардер-Кюнель заявила, что такие меры имели бы серьезные последствия для цен на энергоносители. Это сделало бы практически невозможной обработку поставок ресурсов.