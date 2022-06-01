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АС назвал отключение банков РФ от SWIHT причиной усиления кризиса с продовольствием

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Президент Сенегала и председатель Африканского союза (АС) Маки Саль заявил перед лидерами Европейского союза, что антироссийские санкции Запада против банков России очень усложняют покупку российского зерна, что не помогает в решении глобального продовольственного кризиса. Об этом Саль заявил во вторник, 31 мая, выступая на саммите ЕС, передает газета Financial Times.

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«Наши страны очень обеспокоены побочными эффектами от перебоев, вызванных блокированием платежной системы SWIFT [для российских банков]. Когда система SWIFT нарушена, это означает, что даже если продукт есть, платеж становится сложным, если вообще не невозможным», — сказал Саль.

Он также заявил, что настаивает на тщательном изучении вопроса и поиске подходящего решения возникших затруднений.

Так президент Сенегала отреагировал на согласование Евросоюзом шестого пакета санкций против России после продолжавшихся почти месяц дебатов. В него, помимо частично отложенного эмбарго на нефть из РФ, должно войти расширение черного списка и отключение от системы SWIFT трех российских банков, включая Сбербанк. Эти меры ранее уже были применены к крупнейшим российским банкам.

Financial Times также приводит слова одного из высокопоставленных чиновников Эфиопии, который заявил, что ситуация вокруг Украины и отключение банков России от международной системы передачи межбанковских платежей затрудняет оплату зерна и удобрений. По его словам, это приводит к росту инфляции в странах восточной Африки и к «значительным потрясениям» для экономик стран.

4 мая специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов в интервью «Известиям» заявил, что в случае отключения от международной платежной системы SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и МКБ ничего страшного для банков и их клиентов не произойдет. Он отметил, что отключение от системы других российских банков никак не отразилось на их работе.

При этом еще в начале года, 14 января, размышляя о возможности отключения России от системы SWIFT, депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» Мариана Хардер-Кюнель заявила, что такие меры имели бы серьезные последствия для цен на энергоносители. Это сделало бы практически невозможной обработку поставок ресурсов.

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