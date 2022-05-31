Рост случаев ботулизма зафиксировали в Волгоградской области

В Волгоградской области чаще стали болеть ботулизмом. В основном жители страдают после употребления в пищу вяленой рыбы.

Так, с начала года в регионе ботулизмом заразились 13 человек. Больше половины — после того, как поели рыбу. Около 40% случаев пищевых отравлений произошло из-за употребления продуктов домашнего приготовления, в основном овощных консервов.

30 мая сообщалось, что в Ростовской области зафиксировали первые случаи отравления грибами. С начала года два человека заболели, а у пятерых оказался ботулизм. В результате один человек умер.

ИА «НовостиВолгограда.ру» пишет, что в последний раз региональный Роспотребнадзор фиксировал повышение заболеваемости ботулизмом в доковидный 2019 год. Тогда за восемь месяцев отравились 27 человек. Трое скончались.

В декабре 2020 года в Волжском овощными консервами отравилась пожилая пара. 82-летний мужчина от ботулизма скончался.