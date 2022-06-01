Артиллеристы ЛНР запускают снаряды с инструкциями по спасению для противника

Артиллеристы Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) запускают агитационные снаряды с листовками в Северодонецком направлении из самоходной артиллерийской установки «Гвоздика». На листовках — призывы сдаться и описание текущей ситуации в регионе, рассказали представители Народной милиции ЛНР корреспонденту «Известий» Алексею Полторанину.

«Этот снаряд разрывается в воздухе... На какой надо [высоте], на такой и разорвется. Это всё будет зависеть от дальности стрельбы. Разорвется в воздухе — метров 200 или 150 дабы разлетелись листовки и оповестили всех противников... Думаю, одумаются, облагоразумятся. Я думаю, у них выбора нет, некуда просто бежать. Там на Украине их никто не ждет и не примет и то же самое за границей — Европе и Америке они не нужны. У них выбора нет, они и сопротивляются из последних сил», — объяснил военнослужащий ЛНР с позывным Тихий.

На распространяемых среди украинских военных формирований листовках указана сложившаяся ситуация на определенном участке фронта, прописана подробная инструкция, как сложить оружие и выйти из зоны боевых действий живыми.

«Ежедневно артиллерийские подразделения народной милиции, помимо основной боевой работы, выполняют залистования оккупированных вооруженными формированиями Украины территорий. Сегодня эту работу наши артиллеристы выполняли на Северодонецком направлении. Несмотря на то что сам город процентов на 80, по последним данным, зачищен от националистов, часть группировки остается в пригородах. Поэтому снова будет проводиться агитационная работа, будут выпускаться снаряды, которые начинены такими вот листовками», — рассказал один из артиллеристов.

Он добавил, что Северодонецк и Лисичанск находятся в оперативном окружении, единственный выход для вооруженных формирований Украины выйти из зоны боевых действий живыми — воспользоваться предложенными в листовках решениями.

Ранее 31 мая стало известно, что Северодонецк был зачищен силами военных Чечни и Луганской Народной Республики от украинских националистов.

Как рассказал 30 мая военный эксперт Владислав Шурыгин, установление контроля над Северодонецком завершит освобождение всей территории ЛНР от украинских радикалов и позволит ВС РФ развить дальнейшее наступление на Славянск и Краматорск.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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