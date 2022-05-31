Вирус АЧС выявили у диких кабанов в Ростовской области

В Багаевском районе Ростовской области вирус африканской чумы свиней (АЧС) выявили у диких кабанов. Председатель местного «Общества охотников и рыболовов» оштрафован.

RostovGazeta со ссылкой на управление Россельхознадзора области пишет, что на территории организации нарушались ветеринарные правила и не соблюдались нормы по утилизации погибшей добычи. Это могло спровоцировать развитие болезни у парнокопытных.

Факты нарушений были переданы в природоохранную прокуратуру. В ведомстве возбудили административное дело по статье «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя».

Отмечается, что эта ситуация возникла еще в марте. К этому моменту карантин по АЧС в Багаевском районе уже был снят.

Ранее сообщалось, что в ХМАO запретили охотиться из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС). Ограничения ввели на территории Нягани, в районе дороги Нягань–Унъюган и в Октябрьском районе. Подобные меры приняты для того, чтобы не допустить разноса вируса по территории региона.