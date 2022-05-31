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Последствия оставившей без воды семь омских районов аварии устранены

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В Омской области устранили последствия аварии, которая оставила без воды семь районов. В пострадавших домах постепенно включают воду.

В региональном минэнерго сообщили, что порывы произошли на магистральном водопроводе Троицкое – Шараповка. Ремонтировали трубу в сжатые сроки. Сейчас система водоснабжения постепенно наполняется водой.

Из-за аварии на водопроводе в Троицком без воды остались тысячи жителей семи районов. Воду отключили вечером 30 мая.

Такая же авария происходила две недели назад. Жительица Троицкого рассказала ИА «Город55», что подобные ситуации возникают регулярно.

Между тем, проверку по обеим авариям, произошедшим в мае, начала региональная прокуратура. В надзорном ведомстве ИА «ОМСКРЕГИОН» сообщили, что будет проверено, как соблюдаются требования законодательства в работе ресурсоснабжающей организации. Специалисты установят причины и обстоятельства произошедшего, дадут правовую оценку работы должностных лиц, ответственных за содержание водопроводных сетей и бесперебойное водоснабжение населения.

Ранее сообщалось, что в Новотроицке (Оренбургская область) свыше 1,2 тыс. человек остались без водоснабжения из-за коммунальной аварии. В зоне отключения находились три образовательных учреждения и железнодорожный вокзал.

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