Проходящий через Нижний Тагил «Демидовский маршрут» открыли на Урале

В Свердловской области в начале лета откроют туристический «Демидовский маршрут». Гиды подробно расскажут путешественникам историю рода заводчиков и меценатов Демидовых, чья фамилия и дала название этому новому маршруту.

ТагилСити.Ру уточняет, что туристы могут выбрать между двухдневной поездкой через Нижний Тагил, Верхние Таволги и Невьянск или трехдневным осмотром достопримечательностей Екатеринбурга, Невьянска и Нижнего Тагила. Также есть четырехдневный тур, включающий Черноисточинск и Висиму.

До конца года планируется совершить шесть тестовых поездок. Необходимо проанализировать, насколько популярен маршрут, что большинству туристов нравится, а что необходимо откорректировать. В перспективе этот маршрут может приобрести федеральное значение.

Ранее в Свердловской области выпустили аудиогид и путеводитель по старинным заводам Среднего Урала. В путеводитель вошли предприятия, которые были построены династией Демидовых, мастерские, на которых изготавливают тагильские подносы и керамику, рестораны, в которых подают пельмени с редькой, тагильское мороженое и конфеты.