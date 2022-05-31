Тюмень стала лучшим торговым городом России
Тюмень признали лучшим торговым городом России. Итоги конкурса «Торговля России» появились на официальном сайте регионального департамента потребительского рынка и туризма.
Конкурс организовало и провело Министерство промышленности и торговли России. Всего было подано 578 заявок на участие со всей страны.
В номинации «Лучший розничный рынок» победил рынок «Алебашево» в Тюмени, а в номинации «Лучший магазин» — галерея сувениров «Легенды Сибири», пишет ИА «Ура.ру».
Ранее Тюмень заняла 30-е место в федеральном конкурсе «Город России. Национальный выбор», в котором россияне выбирали самый привлекательный в стране город.
Кроме того, Тюмень вошла в десятку городов для успешной карьеры. Первое место в этом списке занимает Москва, второе место — Санкт-Петербург. Третье — Екатеринбург.