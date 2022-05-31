Генсек НАТО посетит Вашингтон по вопросу расширения альянса

Рабочий визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Вашингтон запланирован на 31 мая – 3 июня. Об этом 31 мая сообщили в пресс-службе альянса.

В рамках посещения Столтенбергом Соединенных Штатов ожидаются встречи с высшими должностными лицами США, в том числе с госсекретарем Энтони Блинкеном, министром обороны Ллойдом Дж. Остином III и советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном.

Также в рамках визита ожидается обсуждение заявок Швеции и Финляндии на вступление в Североатлантический альянс.

18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы стран передали их генсеку альянса в штаб-квартире в Брюсселе. По словам Столтенберга, альянс рассчитывает на быстрые шаги по оформлению членства этих стран в блоке.

МИД России критически отреагировал на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к альянсу, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет. Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.