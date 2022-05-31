Озеро с мертвой рыбой нашли в ЯНАО

В ЯНАО рыбаки обнаружили озеро, в котором рыба погибла. Фото появились в соцсетях. Водоем находится в Надымском районе, в 30 км от Кутопьюгана.

В региональном департаменте агропромкомплекса ИА «Ура.ру» прокомментировали эту ситуацию. Там сказали, что замор рыбы произошел по естественным причинам. Такое явление встречается часто на водных объектах, особенно в озерах, которые не соединяются с реками. В случае загрязнения мертвой рыбы было бы больше.

В конце мая в акватории реки Амур и озерах Хабаровского края зафиксировали массовую гибель рыбы. Тревожные сообщения поступали в течение нескольких недель из различных районов региона.