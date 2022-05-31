Военные Чечни и ЛНР зачистили Северодонецк от украинских боевиков

Город Северодонецк был зачищен силами военных Чечни и Луганской Народной Республики (ЛНР) от украинских националистов. Об этом стало известно во вторник, 31 мая.

«Воинами из Чеченской Республики совместно с народной милицией ЛНР и другими российскими силовыми подразделениями завершена тотальная зачистка Северодонецка. Бойцы перешли к следующему этапу — более тщательной выборочной проверке отдельных городских объектов», — говорится в тексте сообщения, опубликованного в Telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова.

Как уточняется, местное население «с облегчением и радостью» встречает российских военнослужащих.

Ранее в этот день бойцы ЛНР рассказали «Известиям» о подготовке к решающему штурму Северодонецка и Лисичанска. Кольцо окружения вокруг Лисичанско-Северодонецкой агломерации должно замкнуться, и солдаты готовились к решающему штурму.

Бойцы ЛНР сообщили, как в ходе боев не раз тушили лесные пожары. Украинские диверсанты несколько раз старались поджечь лес с помощью кустарно изготовленных устройств.

Также в распоряжении «Известий» оказались кадры обстановки в городе Северодонецке Луганской Народной Республики. На окраине города идут бои, артиллерия точечно работала по позициям украинских боевиков. Их выдавливали с занимаемых позиций.

Как рассказал 30 мая военный эксперт Владислав Шурыгин, установление контроля над Северодонецком завершит освобождение всей территории ЛНР от украинских радикалов и позволит ВС РФ развить дальнейшее наступление на Славянск и Краматорск.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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