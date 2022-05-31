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Матвиенко: Россия готова к подписанию соглашений с Украиной, которые «привели бы к миру»

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Россия готова продолжить переговоры с Украиной ради подписания мирного соглашения. Об этом во вторник, 31 мая заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время визита в Мозамбик.

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«Мы открыты для переговоров. Нужны дипломатические, мирные решения, но для этого нужна воля двух стран. Мы готовы к переговорам, подписанию соглашения, которое прекратило бы гражданскую войну на Украине и привело к миру», — заявила Матвиенко.

При этом она подчеркнула, что подобной обратной реакции со стороны Киева сейчас не наблюдается.

Ранее в ходе встречи с президентом Мозамбика Филипе Ньюси Валентина Матвиенко поблагодарила страну за сохранение нейтралитета по украинскому вопросу. Спикер подчеркнула, что Россия рассматривает Мозамбик как проверенного временем партнера, сотрудничество с которым развивается уже 47 лет.

Матвиенко напомнила, что Россия приложила множество усилий для решения внутриукраинского конфликта, разгоревшегося после госпереворота в Киеве в 2014 году. Однако Киев стал ориентироваться на вступление в НАТО, что несло опасность для РФ. При этом страны Запада попытались сделать из страны анти-Россию. Москва была вынуждена предпринимать меры и реагировать на нежелание Киева прекращать братоубийственную войну против жителей Донбасса.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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