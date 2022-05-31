Новую амбулаторию возведут в Иркутской области в 2023 году
В поселке Средний Усольского района Иркутской области возведут новую амбулаторию. Об этом 31 мая сообщает ИА IrkutskMedia.
Как рассказала глава городского поселения Среднинского муниципального образования Марина Семенова, участок под строительство уже выбран. Однако с ним есть сложности из-за того, что большая часть территории поселка находится в собственности Минобороны.
Семенова отметила, что в этом году необходимо решить вопросы с землей, а в 2023-м — начать строительство.
Сейчас амбулатория находится в приспособленном помещении. Возведение новой предусмотрено региональной программой модернизации первичного звена здравоохранения.