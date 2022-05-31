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Премьер Италии: ряд стран ЕС выступают против предоставления Украине статуса кандидата

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Италия является единственной страной из крупных государств — членов Евросоюза, которая выступает за предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Об этом во вторник, 31 мая, заявил итальянский премьер-министр Марио Драги.

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«Я поддерживаю с самого начала вхождение Украины в ЕС. <...> Мы можем запросить статус кандидата, но сейчас это не предвидится из-за оппозиции стран», — заявил Драгни на пресс-конференции по итогам встречи лидеров организации.

Вместе с тем премьер-министр Италии допустил возможность организации ускоренного процесса по вступлению Украины в ЕС. Он добавил, что Еврокомиссия представит посвященный этому вопросу доклад.

30 мая премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что в обозримом будущем территория ЕС должна равняться территории Европы. Он считает, что союз должен оказывать активное содействие странам-кандидатам в выполнении вступительных критериев и делать это без задержек.

В этот же день газета The New York Times написала, что Украина и другие уязвимые страны на периферии Европы в ближайшие годы не смогут рассчитывать на вступление в ЕС. По мнению автора статьи, момент приема может растянуться на десятки лет.

22 мая министр-делегат при министерстве иностранных дел Франции по делам Европы Клеман Бон выразил мнение, что вступление Украины в Евросоюз может затянуться на несколько десятилетий.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в Евросоюз 28 февраля. На следующий день резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата поддержал Европарламент. 30 апреля Украина передала в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

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