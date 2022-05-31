В Приангарье для учреждений культуры приобретут 14 автобусов

В Иркутской области в 2022 году планируют приобрести для учреждений культуры 14 автобусов. Транспорт предназначен для гастрольной деятельности и участия в конкурсах и фестивалях.

Как сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе иркутского регионального отделения партии «Единая Россия», автобусы уже поступили в дома культуры в Саянске и Алзамае.

По словам сенатора РФ Андрея Чернышева, автобус марки Ford Transit на 17 мест приобрели для коллектива ДК «Юность» Саянска, а микроавтобус «Газель» — для ДК «Сибиряк» Алзамая.

Всего в этом году по партийному проекту «Культура малой Родины» приобретут 14 автобусов.