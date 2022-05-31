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В Херсонской области открыли зоны бесплатного Wi-Fi

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Херсонской области открыли зоны бесплатного Wi-Fi. Об этом во вторник, 31 мая, рассказал корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

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«30 мая киевский режим отключил область от связи и интернета. Причиной стали масштабная авария на магистральной сети и разрушение узлов связи в результате боевых действий в приграничных районах области», — рассказал заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Отмечается, что Киев отключил сотовые вышки еще 1 мая, а жители региона со вчерашнего дня стоят в очереди за российской SIM-картой.

Представитель военно-гражданской администрации региона заявил, что, когда 1 мая было отключение интернета и связи, по городу организовали точки бесплатной раздачи Wi-Fi и люди могли прийти и написать родным и близким. Отмечалось, что в тот период это была временная мера, чтобы хоть какая-то связь была у людей.

Из-за частых обстрелов со стороны украинских военных кабели постоянно перебивало.

На ремонт, по словам представителей военно-гражданской администрации, уйдет немало времени. Иногда сеть вроде как отображается, но не подключается. Новый российский оператор работает бесперебойно.

Также в этот день стало известно, что в Херсонской области будет организован отдельный переход для автомобилей с товарами через один из пунктов пропуска на границе с Крымом. Кроме того, в регионе рубль введен в полноценный оборот. Отмечается, что все магазины обязаны торговать в рублях и гривнах.

Кирилл Стремоусов отметил, что автомобильный транспорт пока остается основным способом товарооборота для Херсонской области.

Граничащая с Крымом Херсонская область полностью перешла под контроль российских военных в середине марта. В апреле Стремоусов исключил возвращение региона обратно под контроль Украины.

24 мая сообщалось, что Херсонская область не намерена добиваться признания собственной независимости и рассматривает присоединение к РФ в качестве основной перспективы.

РФ с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ЛНР и ДНР к Москве с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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