Корреспондент «Известий» показал кадры боев за Северодонецк

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут начать отступать из Северодонецка ради сохранения войск. Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации (структура, созданная Киевом). Однако в настоящее время этого не произошло, в городе продолжаются боестолкновения. Так, 31 мая корреспондент «Известий» Алексей Полторанин показал, как идет освобождение города и окружающих его поселков.

На кадрах показано, как экипаж отдельного танкового батальона, именуемый как «Август», ведет огонь по укреплениям ВСУ в районе поселка Боровское на Лисичанском направлении. Цель была успешно поражена, за что противник начинает вести минометный обстрел. Съемочная группа «Известий» в этот момент спряталась в укрытие.

Корреспондент «Известий» также пообщался с местными жителями города, которые утверждают, что украинские войска целенаправленно обстреливают жилые дома

«Украина, конечно. Мстят. Они нам говорили, что пока мы тут живы, все уничтожим здесь. Вот так они нам всё время говорили», — рассказывает жительница Татьяна Жашкова.

На одной из освобожденных окраин Северодонецка украинские боевики жили на верхних этажах в многоквартирных домах. Там же они и устроили себе огневые точки.

«Там была пулеметная точка огневая, тут шестой и крыша, и на самой крыша была бильярдная — точка просматривалась», — рассказал военнослужащий Народной милиции ЛНР с позывным «Сват».

Украинские боевики загоняли свою военную технику во дворы и прикрывались мирными жителями как живым щитом. Кроме того, они специально стреляли по верхним этажам зданий, чтобы улучшить себе обзор на огневых позициях. В результате их действий в некоторых домах квартиры на верхних этажах практически полностью разбиты.

Ранее во вторник стало известно, что на подконтрольном ВСУ комбинате «Азот» в Северодонецке подорвана емкость с химикатами.

В этот же день корреспондент «Известий» Богдан Степовой рассказал, что войска ЛНР при огневой поддержке российских войск продолжают наступление на ВСУ и уже вошли в жилые кварталы Северодонецка. По его словам, кольцо окружения вокруг Лисичанско-Северодонецкой агломерации должно скоро сомкнуться.

Тогда же помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов рассказал о том, что большая часть города уже контролируется российскими силами. 29 мая стало известно, что подразделения Народной милиции ЛНР заняли плацдарм в Северодонецке.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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