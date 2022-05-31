Порядка 38 млн рублей направят на помощь молодым семьям в Приамурье

Власти Амурской области выделили 38 млн рублей на помощь молодым семьям. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Семьи получат средства в виде социальных выплат, предназначенных на улучшение жилищных условий. Потратить их можно на первоначальный взнос по ипотеке, погашение долга по ипотечному кредиту, покупку квартиры и строительство жилья.

Как уточняет ИА PriamurMedia, реализовать средства необходимо в течение семи месяцев с даты получения. Ожидается, что в 2022 году жилищные условия улучшат семьи из Благовещенска, Белогорска, Зеи, Райчихинска, Свободного, Тынды, Шимановска, Прогресса, а также ряда районов и округов.

Средства выделены в рамках мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» госпрограммы «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области».

В 2021 году соцвыплаты получили 36 молодых семей. Общая сумма составила около 35,5 млн рублей.