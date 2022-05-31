В Северодонецке ВСУ взорвали емкость с химикатами на комбинате «Азот»

На подконтрольном ВСУ химкомбинате «Азот» в Северодонецке подорвана емкость с химикатами. Об этом во вторник, 31 мая, сообщил в Telegram-канале посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник.

По предварительным данным, в емкости находилась азотная кислота.

«На химкомбинате «Азот» подорвали емкость с химикатами. Предварительно, это азотная кислота. Территория завода еще контролируется формированиями украинского режима», — написал Мирошник.

Корреспондент «Известий» Богдан Степовой ранее в этот день рассказал, что войска ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил России продолжают наступление. По его словам, военные уже вошли в жилые кварталы Северодонецка. Также он отметил, что в скором времени кольцо окружения вокруг Лисичанско-Северодонецкой агломерации должно замкнуться.

Ранее, 29 мая, официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что НМ ЛНР заняли плацдарм в Северодонецке.

30 мая помощник главы Чеченской Республики по силовому блоку Апты Алаудинов рассказал, что практически вся территория Северодонецка зачищена от украинских националистов, а обстановка в городе под контролем на 80–85%. При этом Алаудинов отметил, что войска выполняют все поставленные задачи без потерь личного состава.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе.

19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».