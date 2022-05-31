Жителю Сосновоборска вынесли приговор за вырубку леса на 21 млн рублей

В городе Енисейске Красноярского края суд вынес приговор жителю Сосновоборска, обвиняемому в незаконной вырубке леса. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Установлено, что с июля 2019 года по март 2020-го осужденный вместе со своим знакомым осуществляли вырубку на территории Енисейского лесничества. В общей сложности было заготовлено 7 тыс. кубометров леса. Ущерб лесному фонду составил 21 млн рублей.

«Покровительство им за денежное вознаграждение оказывал бывший региональный министр лесного хозяйства Димитрий Маслодудов», — цитирует сообщение краевой прокуратуры ИА KrasnoyakskMedia.

Суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере» и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Уголовные дела в отношении экс-министра лесхоза и второго соучастника преступления сейчас находятся в производстве суда.